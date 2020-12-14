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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 15:48

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:До посівної згорить наш комбайньор від водяри((
макаки например едят траву я даже не удивился написанному

Чуєш, «макак», а ти не в курсі, у бізян теж є збудження на тіті? (навіяло згадкою у воєнній гілці)
Hotab
 
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