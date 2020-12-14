РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2025 15:48
Wirująświatła написав: Hotab написав:
До посівної згорить наш комбайньор від водяри((
макаки например едят траву я даже не удивился написанному
Чуєш, «макак», а ти не в курсі, у бізян теж є збудження на тіті? (навіяло згадкою у воєнній гілці)
Hotab
Повідомлень: 14161
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
Профіль
1
3
2
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:43
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
До посівної згорить наш комбайньор від водяри((
макаки например едят траву я даже не удивился написанному
Чуєш, «макак», а ти не в курсі, у бізян теж є збудження на тіті? (навіяло згадкою у воєнній гілці)
ты о чём? макаки нежные и романтичные
https://www.youtube.com/shorts/pkpSB4Kl ... ture=share
Wirująświatła
Повідомлень: 27400
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
Профіль
3
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:44
Wirująświatła
Повідомлень: 27400
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
10271
6400071
Чет 23 січ, 2025 23:45 Успіх
465
137524
3
58668
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim