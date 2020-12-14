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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:10

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але стіни треба буде вигладити гіпсовою штукатуркою..
акриловой шпаклевкой, хотя бы такой https://epicentrk.ua/shop/shpaklevka-fi ... -8-kg.html

Чим вона краща за ту, що "порошком у мішку"?
Еластичніша?
(але і трохи +/-(50%?) дорожча?)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:25

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але стіни треба буде вигладити гіпсовою штукатуркою..
акриловой шпаклевкой, хотя бы такой https://epicentrk.ua/shop/shpaklevka-fi ... -8-kg.html

Чим вона краща за ту, що "порошком у мішку"?
Еластичніша?
(але і трохи +/-(50%?) дорожча?)

та что в мешку идеально не вымешивается, остаются комки по размеру с гречку/рис
быстро сохнет у тебя 15 минут на работу
и шершавая

акриловая поработал закрыл ведро завтра снову поработал, без комков, гладкая как стекло, лёгкая с ней легко работать рука не устаёт. шлифуется тоже лучше. Цвет не желтоватый а строго белый. перед покраской не надо грунтовать акрил не впитывает краску, соответственно расход меньше. можно наносить валиком или толстой кисточкой.
Wirująświatła
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