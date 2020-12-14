Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чим вона краща за ту, що "порошком у мішку"? Еластичніша? (але і трохи +/-(50%?) дорожча?)
та что в мешку идеально не вымешивается, остаются комки по размеру с гречку/рис быстро сохнет у тебя 15 минут на работу и шершавая
акриловая поработал закрыл ведро завтра снову поработал, без комков, гладкая как стекло, лёгкая с ней легко работать рука не устаёт. шлифуется тоже лучше. Цвет не желтоватый а строго белый. перед покраской не надо грунтовать акрил не впитывает краску, соответственно расход меньше. можно наносить валиком или толстой кисточкой.