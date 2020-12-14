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для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:10

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але стіни треба буде вигладити гіпсовою штукатуркою..
акриловой шпаклевкой, хотя бы такой https://epicentrk.ua/shop/shpaklevka-fi ... -8-kg.html

Чим вона краща за ту, що "порошком у мішку"?
Еластичніша?
(але і трохи +/-(50%?) дорожча?)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:25

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але стіни треба буде вигладити гіпсовою штукатуркою..
акриловой шпаклевкой, хотя бы такой https://epicentrk.ua/shop/shpaklevka-fi ... -8-kg.html

Чим вона краща за ту, що "порошком у мішку"?
Еластичніша?
(але і трохи +/-(50%?) дорожча?)

та что в мешку идеально не вымешивается, остаются комки по размеру с гречку/рис
быстро сохнет у тебя 15 минут на работу
и шершавая

акриловая поработал закрыл ведро завтра снову поработал, без комков, гладкая как стекло, лёгкая с ней легко работать рука не устаёт. шлифуется тоже лучше. Цвет не желтоватый а строго белый. перед покраской не надо грунтовать акрил не впитывает краску, соответственно расход меньше. можно наносить валиком или толстой кисточкой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:01

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Щось я гуглю і не гуглиться))

А є "болгарки" і перфоратори, щоб були як на акумах, так і від 220 працювали?
Бо окремо "на шнур" і на "акуми", то повно... - а от щоб 2в1, є такі?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:31

  Успіх написав:Щось я гуглю і не гуглиться))

А є "болгарки" і перфоратори, щоб були як на акумах, так і від 220 працювали?
Бо окремо "на шнур" і на "акуми", то повно... - а от щоб 2в1, є такі?

https://www.moyo.ua/ua/news/kak_peredel ... 8xIjwJNQt3
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:38

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Щось я гуглю і не гуглиться))

А є "болгарки" і перфоратори, щоб були як на акумах, так і від 220 працювали?
Бо окремо "на шнур" і на "акуми", то повно... - а от щоб 2в1, є такі?

https://www.moyo.ua/ua/news/kak_peredel ... 8xIjwJNQt3

Дякую, та мені достатньою була б відповідь - "є/нема"! :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:45

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:Може хоч на цій гілці є трохи людей, які можуть підказати по цьому питанню? :arrow:
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Нащо та аренда?
Доляр, ти вихлоп рахував?
Скільки на капітал там річних?

Ну ось що виходе в мене в облцентрі, НЕ Київ:
однуха 25-30кв десь близько 20-25К у.о.
Ремонт ще десь до 10К у.о.
Сдавати 10-12К грн або 250-300 баксів, без налогів це десь 3-3,5К у.о.\рік.
Якщо ще додати налог, амортизацію то це десь до 10% в рік з ненульовою вірогідністью знишення від війни.

S&P500 дає ту ж саму дохідність...Без зайобов со всеми этими поисками арендаторов, выбивания денег, поисков спизженых телевизоров и микроволнух ))
dimo_0n
 
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