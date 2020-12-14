Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чим вона краща за ту, що "порошком у мішку"? Еластичніша? (але і трохи +/-(50%?) дорожча?)
та что в мешку идеально не вымешивается, остаются комки по размеру с гречку/рис быстро сохнет у тебя 15 минут на работу и шершавая
акриловая поработал закрыл ведро завтра снову поработал, без комков, гладкая как стекло, лёгкая с ней легко работать рука не устаёт. шлифуется тоже лучше. Цвет не желтоватый а строго белый. перед покраской не надо грунтовать акрил не впитывает краску, соответственно расход меньше. можно наносить валиком или толстой кисточкой.
Успіх написав:Може хоч на цій гілці є трохи людей, які можуть підказати по цьому питанню? РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Нащо та аренда? Доляр, ти вихлоп рахував? Скільки на капітал там річних?
Ну ось що виходе в мене в облцентрі, НЕ Київ: однуха 25-30кв десь близько 20-25К у.о. Ремонт ще десь до 10К у.о. Сдавати 10-12К грн або 250-300 баксів, без налогів це десь 3-3,5К у.о.\рік. Якщо ще додати налог, амортизацію то це десь до 10% в рік з ненульовою вірогідністью знишення від війни.
S&P500 дає ту ж саму дохідність...Без ... со всеми этими поисками арендаторов, выбивания денег, поисков ... телевизоров и микроволнух, переделываний ремонтов, затопленными соседямии т.д. ))