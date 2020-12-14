RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08

  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27631
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Wirująświatła і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1028, 1029, 1030
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10292 6404368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 10:52
Успіх
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
465 138551
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 10:05
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13566)
01.02.2025 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.