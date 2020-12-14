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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
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барабашов
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08
барабашов написав:
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
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