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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08

  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
То навчіть дивитися ютуб на 40" :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14

  Faceless написав:То навчіть дивитися ютуб на 40"
у меня сейчас телек 40" включаю ютуб и без каких либо программ управляю им с планшета с приложения ютуба. Планшет сначала спрашивает хочу ли я трансляцию на телек и всё. Никаких настроек кроме общего вайфая и одного аккаунта. Ставить какие то програмули (часто кривые) не интересно. А инструкция к телеку говорит для управления нужна програмулина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14

Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:15

  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Wirująświatła
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  #<1 ... 60616263
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