Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08
всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
То навчіть дивитися ютуб на 40"
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14
у меня сейчас телек 40" включаю ютуб и без каких либо программ управляю им с планшета с приложения ютуба. Планшет сначала спрашивает хочу ли я трансляцию на телек и всё. Никаких настроек кроме общего вайфая и одного аккаунта. Ставить какие то програмули (часто кривые) не интересно. А инструкция к телеку говорит для управления нужна програмулина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14
Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:15
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:18
Тебе добавити?)
Там не питають «хто він тобі» 😅
Чи ти питаєш «що в пакеті преміум?»
Так це ж всім відомо, чим ютуб відрізняється від ютуб преміум.
Ні, це не той що оранжевий))
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:23
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:26
Особисто для мене ще важлива можливість згорнути екран і слухати (якщо це музика чи урок англ) під час ходьби чи пробіжки. Також важливо для мене викачати з віфі, а дивитись/слухати коли нема ніякої мережі. Ні мобільної, ні віфі.
У андроїдів є всіляко проги і без преміуму це робити, але ж ростемо!))) Яблуко, чесна оплата))
Додано: Суб 01 лют, 2025 22:36
а управляете этим как, с пульта? пульт для меня анахронизм, только включение и громкость. Еще вроде клавой можно управлять, хз кому что удобнее. Мне удобнее запускать видео на планшете с трансляцией на тв.
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