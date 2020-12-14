RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4813
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08

  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

всмысле вы не смотрите ютуб? или никого не смотрите кроме нагорного? я даже родителей присадил на ютуб купив им планшеты. Со временем каждый научился искать что ему интересно, в то время как 40" тв пылился без дела.
То навчіть дивитися ютуб на 40" :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35747
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8128 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14

  Faceless написав:То навчіть дивитися ютуб на 40"
у меня сейчас телек 40" включаю ютуб и без каких либо программ управляю им с планшета с приложения ютуба. Планшет сначала спрашивает хочу ли я трансляцию на телек и всё. Никаких настроек кроме общего вайфая и одного аккаунта. Ставить какие то програмули (часто кривые) не интересно. А инструкция к телеку говорит для управления нужна програмулина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:14

Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))
Hotab
 
Повідомлень: 14238
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:15

  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:18

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?


Тебе добавити?)
Там не питають «хто він тобі» 😅
Чи ти питаєш «що в пакеті преміум?»
Так це ж всім відомо, чим ютуб відрізняється від ютуб преміум.
Ні, це не той що оранжевий))
Hotab
 
Повідомлень: 14238
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:23

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Та просто реклами не буде
В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35747
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8128 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:26

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Faceless
Тим більше що сімейний преміум на 5 абонентів особисто у мене за 150 грн/міс))

и что в него входит?
Та просто реклами не буде

Особисто для мене ще важлива можливість згорнути екран і слухати (якщо це музика чи урок англ) під час ходьби чи пробіжки. Також важливо для мене викачати з віфі, а дивитись/слухати коли нема ніякої мережі. Ні мобільної, ні віфі.
У андроїдів є всіляко проги і без преміуму це робити, але ж ростемо!))) Яблуко, чесна оплата))
Hotab
 
Повідомлень: 14238
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:36

  Faceless написав:В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо.
а управляете этим как, с пульта? пульт для меня анахронизм, только включение и громкость. Еще вроде клавой можно управлять, хз кому что удобнее. Мне удобнее запускать видео на планшете с трансляцией на тв.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27650
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 61626364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1028, 1029, 1030
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10292 6404461
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 10:52
Успіх
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
465 138579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 10:05
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13574)
01.02.2025 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.