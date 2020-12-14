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так бы и сказал. На андроиде есть гринтуб всё тоже самое только бесплатно. В тг есть канал кидаешь туда ссылку на видос он его закачивает в телефон, подгружаешь и слушаешь без сети, причём на любом из гаджетов где у тебя стоит телега
вот как это выглядит ограничений на длительность или количество загрузок нет, но есть реклама (хоть не в самих видео)
Faceless написав:В мене на телеку і нетфлікс, і яблотв, і мегого, хоча можна і транслювати з телефону/планшету, але навіщо.
а управляете этим как, с пульта? пульт для меня анахронизм, только включение и громкость. Еще вроде клавой можно управлять, хз кому что удобнее. Мне удобнее запускать видео на планшете с трансляцией на тв.
так бы и сказал. На андроиде есть гринтуб всё тоже самое только бесплатно. В тг есть канал кидаешь туда ссылку на видос он его закачивает в телефон, подгружаешь и слушаешь без сети, причём на любом из гаджетов где у тебя стоит телега
вот как это выглядит ограничений на длительность или количество загрузок нет, но есть реклама (хоть не в самих видео)
Я ще на Андроїді купив преміум, бо як вірно сказав Хотаб, на телефоні величезний плюс що можна згорнути у окреме вікно і слухати з заблокованими екраном. А вся оця піратщина це та сама крадіжка. Якось ганебно тим займатись, якщо мова про пару баксів в місяць.
Faceless написав:Якось ганебно тим займатись, якщо мова про пару баксів в місяць.
считайте что я покраснел от стыда. Если вы ждали такую реакцию. Контент не принадлежит Ютубу, ютуб предоставляет только площадку под него. Формально видео я не ворую они и так в общем доступе, а обхожу некоторые правила ютуба. Нельзя украсть то, что и так бесплатно. Так что про пиратство - ваши фантазии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 23:14, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Якось ганебно тим займатись, якщо мова про пару баксів в місяць.
считайте что я покраснел от стыда. Если вы ждали такую реакцию.
Насправді питання непросте. І до цього також треба прийти. Я 5-6 років тому зустрічався з ойтішницею, вона мене перша пристидила за піратські проги. Я тобі списав на (а насправді ж ми завжди знайдемо як виправдати самого себе перед собою) : 1. Ага, ти зацікавлена просто, бо ти афтішниця 2. Ага, ти отримуєш вдвоє більше мене, військового пілота, тобі гарно казати.
Але вода камінь точить. Зараз я солідарний з нею. Жаль що вона про це не знає, вона в полоні з травня 2022 року. Засуджена на 10 років, і чимало всіляких людей і організацій не можуть нічого зробити.
ставишь впн какого то занзибара и смотришь ют без рекламы, потому что их реклама геотаргетированная. А занзибары рекламу на ют не покупают. Воровство или нет? впны не запрещены. Все правила площадки соблюдены. Спросишь у своей айтишницы и привет ей от ухылянтов (искренний).
лично мне удобнее чтобы всё было в телеге, я знаю размер кэша, что в нем находится, где что искать и т.д. у меня там не только видео но и музыка, книги, фото. еще бы форум в тг перенесли вообще было бы за счастье.
Wirująświatła написав:ставишь впн какого то занзибара и смотришь ют без рекламы, потому что их реклама геотаргетированная. А занзибары рекламу на ют не покупают. Воровство или нет? впны не запрещены. Все правила площадки соблюдены. Спросишь у своей айтишницы и привет ей от ухылянтов (искренний).
лично мне удобнее чтобы всё было в телеге, я знаю размер кэша, что в нем находится, где что искать и т.д. у меня там не только видео но и музыка, книги, фото. еще бы форум в тг перенесли вообще было бы за счастье.
Доречі, якщо знаєте надійний, швидкий і безкоштовний впн з екзотичними локаціями - поділіться, в хазяйстві згодиться.
Faceless у меня постоянно включен быстрый zenmate (расширение к хрому). Германия. Не то чтобы экзотика... там ещё сингапур есть. у ЮТ не только реклама но и многие видосы геотаргетированы. Чтобы смотреть немецкие видео желательно немецкий айпи, иначе вам их не будут предлагать, а самому там черт ногу сломит искать. Соответственно реклама тоже немецкая, блокировщиков не ставил, чтобы не обижать ЮТ.
интернет мобильный, проводным уже много лет не пользуюсь из за постоянных разъездов.