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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 14:43
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:34
барабашов написав:
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
Теперь на его канале появится обзор взводного опорного пункта с модными МОПами
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Додано: Вів 04 лют, 2025 04:39
UA написав: барабашов написав:
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
Теперь на его канале появится обзор взводного опорного пункта с модными МОПами
А наш гвинтокрылый боевой пидарас так и будет продолжать давить диван в Кампусе
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