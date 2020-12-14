Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
Додано: Пон 03 лют, 2025 14:43
Додано: Пон 03 лют, 2025 22:34
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:33
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:15
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
У китайских мебельщиков новый тренд — спрессованные диваны и кресла, которые буквально расплющивают в вакуумной упаковке, а после вскрытия они принимают изначальную форму.
В таких нет жесткого каркаса, а в основе полимерные материалы с эффектом памяти (как в матрасах). Говорят, в сжатом виде можно хранить по полгода — и ничего не деформируется.
Додано: Суб 08 лют, 2025 10:07
Додано: Чет 13 лют, 2025 00:53
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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