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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:43

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:34

  барабашов написав:Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.

Теперь на его канале появится обзор взводного опорного пункта с модными МОПами
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:33

https://www.youtube.com/shorts/Qn9qrgJF ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:15

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://m.youtube.com/watch?v=czCWXHCB7ws

У китайских мебельщиков новый тренд — спрессованные диваны и кресла, которые буквально расплющивают в вакуумной упаковке, а после вскрытия они принимают изначальную форму.

В таких нет жесткого каркаса, а в основе полимерные материалы с эффектом памяти (как в матрасах). Говорят, в сжатом виде можно хранить по полгода — и ничего не деформируется.


https://www.instagram.com/toptehnoru/reel/DFgGg4CNpuv/
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 10:07

https://www.youtube.com/shorts/RO2MCLh2 ... ture=share
https://www.youtube.com/shorts/fBLtaUWL ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:53

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48? ... iQ37FFFW3v
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 07:34

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48?si=k70UzziQ37FFFW3v

До сраки.
Особливо коли по якісь вузькій ходовій носиш де листи доводиться на всі боки крутити бо в поворот не проходить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:54

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48?si=k70UzziQ37FFFW3v

где ты таких пещерных блогеров находишь? всё давно придумано
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:54

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48?si=k70UzziQ37FFFW3v

где ты таких пещерных блогеров находишь? всё давно придумано
Wirująświatła
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  #<1 ... 61626364>
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