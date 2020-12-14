РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 19:04
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
барабашов
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Додано: Пон 03 лют, 2025 14:43
Ірина_
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:34
барабашов написав:
Фокс писал в диванно-патриотической ветке что забрали ловцы мяса ведущего канала "шукаю квартиру" или как.
Я кроме этого автора никого и не видел в трубе.
Теперь на его канале появится обзор взводного опорного пункта с модными МОПами
UA
Заблокований
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:15
https://m.youtube.com/watch?v=czCWXHCB7ws
У китайских мебельщиков новый тренд — спрессованные диваны и кресла, которые буквально расплющивают в вакуумной упаковке, а после вскрытия они принимают изначальную форму.
В таких нет жесткого каркаса, а в основе полимерные материалы с эффектом памяти (как в матрасах). Говорят, в сжатом виде можно хранить по полгода — и ничего не деформируется.
https://www.instagram.com/toptehnoru/reel/DFgGg4CNpuv/
GALeon
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Додано: Чет 13 лют, 2025 00:53
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Додано: Чет 13 лют, 2025 07:34
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48?si=k70UzziQ37FFFW3v
До сраки.
Особливо коли по якісь вузькій ходовій носиш де листи доводиться на всі боки крутити бо в поворот не проходить.
Bolt
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Додано: Чет 13 лют, 2025 12:54
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48?si=k70UzziQ37FFFW3v
где ты таких пещерных блогеров находишь? всё давно придумано
Wirująświatła
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Додано: Чет 13 лют, 2025 12:54
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/HFZIeXyEG48?si=k70UzziQ37FFFW3v
где ты таких пещерных блогеров находишь? всё давно придумано
Wirująświatła
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