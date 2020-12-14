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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:21
барабашов написав:
Думаю если положить на него "кабанчика" от Д20 или даже Д30 то вся эта пластиковая конструкция проедет метров 300 до первого рывка или рытвины.
Купив таку штукенцію, коли порвав дельту і не міг торбу носити з паркінгу. Пише допуск 70 кг. Реально воно 50 не витримає.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:55
барабашов написав:
Думаю если положить на него "кабанчика" от Д20 или даже Д30 то вся эта пластиковая конструкция проедет метров 300 до первого рывка или рытвины.
складное-раскладное не может быть крепким. чтобы 50кило возить есть другие модели. кстати был у меня скейт (лонгборд) мои 80кг легко выдерживал а сам весил 3-4кг. ь
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