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Навіщо тобі треба були капітальні стіни? З лози і глиною обмазав би.. «воно ж під здачу»… Штукатурка це основа, як і самі стіни. Вбивати тобі будуть фінішку: шпалери, фарбу, вініл,, плитку… Основа раз і назавжди, і вона має бути рівна, прямокутна і вертикальна . Бо вона раз і назавжди. Як і підлога. Плитку чи ламінат ти заміниш колись А рівна і строго горизонтальна стяжка - це на десятки років. Я тебе вмовляти не збираюсь, якщо у тебе занзібар головного мозку - то не лікується
Wirująświatła чесно кажучи, оці всі спроби «налюбить систему» нагадує «носити драні труси, їх все одно не видно». Або майку алкоголічку рвану , бо вона під сорочкою)) Навіть з меблями буде купа гемору , якщо стіни не виведені в прямі кути (для Успіза - це 90 градусів) . А підлога не горизонтальна . Але це треба набити шишки самому. Щоб через рік-два коньюктура ринку перевернулась, у Львові стало знов здати шлак не так і просто, тоді щось дійде нашому мрійнику «вкласти куй, отримати шоколад». Один вже окружив кавалірками.
Я такого не бачив (в трьох новобудах, з якими я провів часу більше, ніж просто «зайшов/глянув/вийшов». В різних містах. На око наче рівне , а приклав правило 2м - зразу пузо чи горб. Приклав рівень - нахил стіни 3-4см від стелі до підлоги. В радянських ремонтах так жили і живуть. Але ж вже 2025 І людина хоче за це грошей..
Взагалі «газік» матеріал цікавий. Ладно квартиранту пофіг що 10см газіка не ізолює звук, як він пукне в санвузлі, а дівчина в кімнаті підскочить. Але ж і 20см газіка між квартирами екстремально недостатньо. Як мінімум 2-3 см штукатурки з кожного боку значно покращить ситуацію (а не «валік з фарбою по газобетону»). А як максимум то хоч якусь ізоляцію від сусіда. Бо чутно навіть як падає вода в сусідському душі. Воно то поки Львів переселений і ринок лорда - можна забити на незручності квартиранта. Але така ситуація не назавжди, і він з говнохати втіче при першій можливості.
Hotab написав:На око наче рівне , а приклав правило 2м - зразу пузо чи горб. Приклав рівень - нахил стіни 3-4см від стелі до підлоги. В радянських ремонтах так жили і живуть. Але ж вже 2025 І людина хоче за це грошей..
я когда покупал комерцию застройщих хвастался что местами на стенах до 15 см штукатурки. И я в этом лично убедился когда надо было кое что тяжелое подвесить, и те дюбеля под нагрузкой выпадали вместе с куском гипса в который врезались. Пока не купил сверло 40см и не дошел перфоратором до бетона. Зато стены и пол ровные. Небольшие гвозди хорошо держатся и какую то полочку/зеркало можно подвесить на них. по другому новострою одна стена уходит на 1 см о чём я узнал когда начал стелить паркет. Визуально это никак не видно. Стал бы я выравнивать этот 1см за 200-500уе? даже если это будет квартира под аренду, и арендатор придет с лазерным уровнем я ему скажу не нравится - ищи другой вариант. Ты не угодишь всем арендаторам. Я и не пытаюсь.
Потому что можно вложить миллион а рыночная цена аренды останется +/- такая же, как бы ты вложил в 2р меньше.
В этом проблема. Если бы цена аренды реагировала вверх (от средней по рынку) на любое вложение, тогда нет вопросов. Вложил и со временем вернул. Только цена аренды реагирует в основном вниз последние 4 года. Если что то не так сразу же начинают выторговывать скидку от среднерыночной цены. Арендатору ценник важнее ремонта. 100 раз уже в этом убедился. По крайней мере в сегменте 300-400 уе. Общий тренд - люди тянутся к хорошим условиям, но со временем их это бьёт по карману. Далее по любому поводу начинается нытьё с торгом.
В сегменте ниже 300уе всё еще хуже, нытья уже нет (понимают что дёшево и ныть бесполезно)при этом легко съезжает, если найдёт вариант на 20уе дешевле. То что пишут переезд это затраты - туфта. Такие затраты их не пугают