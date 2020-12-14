Додано: Нед 23 лют, 2025 17:42

Hotab написав: На око наче рівне , а приклав правило 2м - зразу пузо чи горб. Приклав рівень - нахил стіни 3-4см від стелі до підлоги. В радянських ремонтах так жили і живуть. Але ж вже 2025 І людина хоче за це грошей.. На око наче рівне , а приклав правило 2м - зразу пузо чи горб. Приклав рівень - нахил стіни 3-4см від стелі до підлоги. В радянських ремонтах так жили і живуть. Але ж вже 2025 І людина хоче за це грошей..

я когда покупал комерцию застройщих хвастался что местами на стенах до 15 см штукатурки. И я в этом лично убедился когда надо было кое что тяжелое подвесить, и те дюбеля под нагрузкой выпадали вместе с куском гипса в который врезались. Пока не купил сверло 40см и не дошел перфоратором до бетона. Зато стены и пол ровные. Небольшие гвозди хорошо держатся и какую то полочку/зеркало можно подвесить на них. по другому новострою одна стена уходит на 1 см о чём я узнал когда начал стелить паркет. Визуально это никак не видно. Стал бы я выравнивать этот 1см за 200-500уе? даже если это будет квартира под аренду, и арендатор придет с лазерным уровнем я ему скажу не нравится - ищи другой вариант. Ты не угодишь всем арендаторам. Я и не пытаюсь.Потому что можно вложить миллион а рыночная цена аренды останется +/- такая же, как бы ты вложил в 2р меньше.В этом проблема. Если бы цена аренды реагировала вверх (от средней по рынку) на любое вложение, тогда нет вопросов. Вложил и со временем вернул. Только цена аренды реагирует в основном вниз последние 4 года. Если что то не так сразу же начинают выторговывать скидку от среднерыночной цены. Арендатору ценник важнее ремонта. 100 раз уже в этом убедился. По крайней мере в сегменте 300-400 уе. Общий тренд - люди тянутся к хорошим условиям, но со временем их это бьёт по карману. Далее по любому поводу начинается нытьё с торгом.В сегменте ниже 300уе всё еще хуже, нытья уже нет (понимают что дёшево и ныть бесполезно)при этом легко съезжает, если найдёт вариант на 20уе дешевле. То что пишут переезд это затраты - туфта. Такие затраты их не пугают