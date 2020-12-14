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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 00:55

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:по другому новострою одна стена уходит на 1 см о чём я узнал когда начал стелить паркет. Визуально это никак не видно. Стал бы я выравнивать этот 1см за 200-500уе? даже если это будет квартира под аренду, и арендатор придет с лазерным уровнем я ему скажу не нравится - ищи другой вариант. Ты не угодишь всем арендаторам. Я и не пытаюсь.

Потому что можно вложить миллион а рыночная цена аренды останется +/- такая же, как бы ты вложил в 2р меньше.

В этом проблема. Если бы цена аренды реагировала вверх (от средней по рынку) на любое вложение, тогда нет вопросов. Вложил и со временем вернул. Только цена аренды реагирует в основном вниз последние 4 года. Если что то не так сразу же начинают выторговывать скидку от среднерыночной цены. Арендатору ценник важнее ремонта. 100 раз уже в этом убедился. По крайней мере в сегменте 300-400 уе. Общий тренд - люди тянутся к хорошим условиям, но со временем их это бьёт по карману. Далее по любому поводу начинается нытьё с торгом.
+👍
Так отож!
Якщо б зробив кращий ремонт/меблі/техніку і вже не 10к рубаєш(як сусіди по будинку) з оренди, а 20к - то питань нема!
А то, наприклад, вклав не 15куїв в ремонт(+меблі/техніка) смарта, а 30куїв - а на виході до цінника оренди можеш лише прикрутити 2-3тис грн і то тільки при першій здачі(ну або ще з рік-два і все)
То нах таке щастя? :mrgreen:


Тож ще раз - біла фарба і ворсистий валик - рулять!©😁😁😁
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:20

Все буде добре!

  Hotab написав:Я такого не бачив (в трьох новобудах, з якими я провів часу більше, ніж просто «зайшов/глянув/вийшов». В різних містах.
На око наче рівне , а приклав правило 2м - зразу пузо чи горб. Приклав рівень - нахил стіни 3-4см від стелі до підлоги.

Ну, 3-4см - це трохи багато, але ти кажеш, що і таке - не видно "неозброєним оком"! ;)

В моїй квартирі, яка відчувається як трьох-кімнатна :lol: були незначні перепади - 1-1,5см що стіни, а що стеля(стіни були поштукатурені від забудовника)
Так от, на питання мого тата, коли він приклав правило до стін - "будемо вирівнювати?"
- а я кажу - "а нах та рівність? - кому вона потрібна?" :mrgreen:
Що гості будуть приходити з правилом і прикладати до стін, чи стелі? :mrgreen:
А візуально - зовсім не видно цих нерівностей!
Тож, вирівнювали лише підлогу.
Ну і в ванні, коли тато клав плитку, то трохи перед тим підрівняв нерівності стін клеєм до плитки.


Та й, взагалі, в кого є малі діти - то вже не один радив робити НЕ дорогий ремонт!(бо що той, а що той - вб'ють однаково!😁)

Он в мене вже давно в декількох місцях розмальовані/розписані шпалери - і нічого)) чекаю, поки ще трохи молодший підросте, щоб переклеїти шпалери :D
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8
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  #<1 ... 64656667
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