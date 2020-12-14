+👍Wirująświatła написав:по другому новострою одна стена уходит на 1 см о чём я узнал когда начал стелить паркет. Визуально это никак не видно. Стал бы я выравнивать этот 1см за 200-500уе? даже если это будет квартира под аренду, и арендатор придет с лазерным уровнем я ему скажу не нравится - ищи другой вариант. Ты не угодишь всем арендаторам. Я и не пытаюсь.
Потому что можно вложить миллион а рыночная цена аренды останется +/- такая же, как бы ты вложил в 2р меньше.
В этом проблема. Если бы цена аренды реагировала вверх (от средней по рынку) на любое вложение, тогда нет вопросов. Вложил и со временем вернул. Только цена аренды реагирует в основном вниз последние 4 года. Если что то не так сразу же начинают выторговывать скидку от среднерыночной цены. Арендатору ценник важнее ремонта. 100 раз уже в этом убедился. По крайней мере в сегменте 300-400 уе. Общий тренд - люди тянутся к хорошим условиям, но со временем их это бьёт по карману. Далее по любому поводу начинается нытьё с торгом.
Так отож!
Якщо б зробив кращий ремонт/меблі/техніку і вже не 10к рубаєш(як сусіди по будинку) з оренди, а 20к - то питань нема!
А то, наприклад, вклав не 15куїв в ремонт(+меблі/техніка) смарта, а 30куїв - а на виході до цінника оренди можеш лише прикрутити 2-3тис грн і то тільки при першій здачі(ну або ще з рік-два і все)
То нах таке щастя?
Тож ще раз - біла фарба і ворсистий валик - рулять!©😁😁😁