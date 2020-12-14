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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:25

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:На аліекспрес датчик руху $3.

Зображення

А доставка скільки, 9.99?
Самі дешевші алік пропонує від $3.25
https://vi.aliexpress.com/item/1005007293921211.html

https://vi.aliexpress.com/item/10050072 ... ry_from%3A

и есть с зубами
https://vi.aliexpress.com/item/10050068 ... ry_from%3A
Wirująświatła
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  #<1 ... 65666768
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