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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2025 00:55
Wirująświatła написав:
по другому новострою одна стена уходит на 1 см о чём я узнал когда начал стелить паркет. Визуально это никак не видно. Стал бы я выравнивать этот 1см за 200-500уе? даже если это будет квартира под аренду, и арендатор придет с лазерным уровнем я ему скажу не нравится - ищи другой вариант. Ты не угодишь всем арендаторам. Я и не пытаюсь.
Потому что можно вложить миллион а рыночная цена аренды останется +/- такая же, как бы ты вложил в 2р меньше.
В этом проблема. Если бы цена аренды реагировала вверх (от средней по рынку) на любое вложение, тогда нет вопросов. Вложил и со временем вернул. Только цена аренды реагирует в основном вниз последние 4 года.
Если что то не так сразу же начинают выторговывать скидку от среднерыночной цены. Арендатору ценник важнее ремонта. 100 раз уже в этом убедился. По крайней мере в сегменте 300-400 уе. Общий тренд - люди тянутся к хорошим условиям, но со временем их это бьёт по карману. Далее по любому поводу начинается нытьё с торгом.
+👍
Так отож!
Якщо б зробив кращий ремонт/меблі/техніку і вже не 10к рубаєш(як сусіди по будинку) з оренди, а 20к - то питань нема!
А то, наприклад, вклав не 15куїв в ремонт(+меблі/техніка) смарта, а 30куїв - а на виході до цінника оренди можеш лише прикрутити 2-3тис грн і то тільки при першій здачі(ну або ще з рік-два і все)
То нах таке щастя?
Тож ще раз - біла фарба і ворсистий валик - рулять!©😁😁😁
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Додано: Вів 25 лют, 2025 01:20
Hotab написав:
Я такого не бачив (в трьох новобудах, з якими я провів часу більше, ніж просто «зайшов/глянув/вийшов». В різних містах.
На око наче рівне , а приклав правило 2м - зразу пузо чи горб. Приклав рівень - нахил стіни 3-4см від стелі до підлоги.
Ну, 3-4см - це трохи багато, але ти кажеш, що і таке - не видно "неозброєним оком"!
В моїй квартирі, яка відчувається як трьох-кімнатна
були незначні перепади - 1-1,5см що стіни, а що стеля(стіни були поштукатурені від забудовника)
Так от, на питання мого тата, коли він приклав правило до стін - "будемо вирівнювати?"
- а я кажу - "а нах та рівність? - кому вона потрібна?"
Що гості будуть приходити з правилом і прикладати до стін, чи стелі?
А візуально - зовсім не видно цих нерівностей!
Тож, вирівнювали лише підлогу.
Ну і в ванні, коли тато клав плитку, то трохи перед тим підрівняв нерівності стін клеєм до плитки.
Та й, взагалі, в кого є малі діти - то вже не один радив робити НЕ дорогий ремонт!(бо що той, а що той - вб'ють однаково!😁)
Он в мене вже давно в декількох місцях розмальовані/розписані шпалери - і нічого)) чекаю, поки ще трохи молодший підросте, щоб переклеїти шпалери
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Додано: Суб 01 бер, 2025 22:59
раніше писав, що можна "жидке стікло" замазати в щілини
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Додано: Пон 03 бер, 2025 02:38
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Додано: Сер 05 бер, 2025 12:41
flyman написав:
раніше писав, що можна "жидке стікло" замазати в щілини
оно слишком жидкое. по сути клей. ближайший прозрачный аналог - силикон.
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Додано: Сер 05 бер, 2025 12:50
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/sAwSqxPxREU?si=9O9oeXsyK7io6Dio
бред сивой кобылы. в темном помещении достаточно лампочки на 10вт. при цене 1квт =1$ за 10 лет круглосуточной работы лампочка съест 0,24квт*3650=876000/1000=876квт =876$ и это самый неэкономный вариант. Если поставить датчик движения за 10$ ценник можно уменьшить еще в 20 раз (как правило такими помещениями пользуются нечасто). Ради экономии 90$ выпиливать в крыше отверстие? через которое будет уходить тепло и возможно затекать осадки.
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:30
Wirująświatła написав: Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/sAwSqxPxREU?si=9O9oeXsyK7io6Dio
бред сивой кобылы. в темном помещении достаточно лампочки на 10вт. при цене 1квт =1$ за 10 лет круглосуточной работы лампочка съест 0,24квт*3650=876000/1000=876квт =876$ и это самый неэкономный вариант. Если поставить датчик движения за 10$ ценник можно уменьшить еще в 20 раз (как правило такими помещениями пользуются нечасто). Ради экономии 90$ выпиливать в крыше отверстие? через которое будет уходить тепло и возможно затекать осадки.
На аліекспрес датчик руху $3.
Панелька сонячна на 3Вт теж біля $3.
18650 елемент б.у можна за 25 грн знайти.
І ще зекономити більше.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 07:23
Знатна публіка тут пише.
Перці, які мають 1 орендну квартиру на 3 флудьорів, і то недобудовану
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