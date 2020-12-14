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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:05

  UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...

Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:14

  Успіх написав:
  UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...

Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?

Де дивився ?А після гляделок в реале ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:34

  Успіх написав:
  UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...

Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?

Сантехніків повно. Багато хто сидить без роботи
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:46

  Бетон написав:
  Успіх написав:
  UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...

Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?

Сантехніків повно. Багато хто сидить без роботи

Слва Богу, судьба сложилась так что походу мне придёться в который раз занятся ремонтом новостроя, на этот раз для себя, но это не важно , я в шоке от предчувствия цен...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:51

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...

Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?

Сантехніків повно. Багато хто сидить без роботи
Слва Богу, судьба сложилась так что походу мне придёться в который раз занятся ремонтом новостроя, на этот раз для себя, но это не важно , я в шоке от предчувствия цен...

Крепитесь.
Если что, у меня есть скидки во всех столичных аптеках города.
Обращайтесь
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:13

  Vadim_ написав:Де дивився ?А після гляделок в реале ?
На кабанчику :D
Ну, або тут>>>
https://grs.in.ua/services-installation-plumbing.html
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:17

  Бетон написав:
  Успіх написав:
  UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...

Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?

Сантехніків повно. Багато хто сидить без роботи

Сантехніки що, безсмертні? :mrgreen: - тобто, невловимі? :mrgreen:
Ти ж сам казав, що штукатурів твоїх половили... ще там якихось майстрів - теж!
А сантехніки що, невидимки? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Моих поймали.
На них свет клином сошёлся?
В каждом доме штукатуров десятки. И не нужно сравнивать штукатурные станции и сантехника с болгаркой (условно говоря, понятно, что пресс может дорого стоить).
Штукатурка это командная работа. А сантехники часто - одиночки.

На штукатурке работают молодые и выносливые.

Сантехники часто за полтинник.

Вадим, что с логикой, ё маё?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:53

  Бетон написав:Моих поймали.
На них свет клином сошёлся?
В каждом доме штукатуров десятки. И не нужно сравнивать штукатурные станции и сантехника с болгаркой (условно говоря, понятно, что пресс может дорого стоить).
Штукатурка это командная работа. А сантехники часто - одиночки.

На штукатурке работают молодые и выносливые.

Сантехники часто за полтинник.

Вадим, что с логикой, ё маё?
Цікаво.
Дякую за пояснення.

Я думав, що будь-яких майстрів зараз багато "вдома сидять без роботи", бо новобуди позаморожували, відповідно - менше ремонтів роблять...
+ ціни на будматеріали не дешеві...
Хоча, в кого син/брат/чоловік військовий в зоні БД, то мабуть, якраз і вони ЦА замовники ремонтів :mrgreen:
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  #<1 ... 65666768
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