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UA написав:Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало. Не подобається? Роби сам...
Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?)) Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?
Сантехніків повно. Багато хто сидить без роботи Слва Богу, судьба сложилась так что походу мне придёться в который раз занятся ремонтом новостроя, на этот раз для себя, но это не важно , я в шоке от предчувствия цен...
Крепитесь. Если что, у меня есть скидки во всех столичных аптеках города. Обращайтесь
Моих поймали. На них свет клином сошёлся? В каждом доме штукатуров десятки. И не нужно сравнивать штукатурные станции и сантехника с болгаркой (условно говоря, понятно, что пресс может дорого стоить). Штукатурка это командная работа. А сантехники часто - одиночки.
Бетон написав:Моих поймали. На них свет клином сошёлся? В каждом доме штукатуров десятки. И не нужно сравнивать штукатурные станции и сантехника с болгаркой (условно говоря, понятно, что пресс может дорого стоить). Штукатурка это командная работа. А сантехники часто - одиночки.
На штукатурке работают молодые и выносливые.
Сантехники часто за полтинник.
Вадим, что с логикой, ё маё?
Цікаво. Дякую за пояснення.
Я думав, що будь-яких майстрів зараз багато "вдома сидять без роботи", бо новобуди позаморожували, відповідно - менше ремонтів роблять... + ціни на будматеріали не дешеві... Хоча, в кого син/брат/чоловік військовий в зоні БД, то мабуть, якраз і вони ЦА замовники ремонтів