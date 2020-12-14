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Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 чер, 2025 15:54
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:13
Все просто!©
Як заощадити на ремонті?
Якщо це новобуд і для здачі в оренду, то - не робити стяжку + фарба і волохатий валік у поміч!
І все буде добре!©
Додано: Нед 15 чер, 2025 12:50
Зараз класична ситуація - Дівчина приїхала на заробітки в Київ, щоб годувати своїх батька та брата які вже півтора роки не виходять з хати в сели чи райцентрі.
Так, і таких чимало. Саме вони підняли ціни на ремонти в космос.
З комерційної точки зору робити ремонти по ціх цінах недоцільно.
Додано: Нед 15 чер, 2025 12:55
Нотатки шизофреника. Частина 1
Додано: Нед 15 чер, 2025 13:02
Ну не можна ж так. А може то дитина модератора робила пробу пера?)
Додано: Нед 15 чер, 2025 13:13
Напевно ))
В мене квартиранти які купили власну квартиру та надивилися на Ютубі такого матеріалу
Результат
Планували зробити за 3 місяці, робили 11 місяців
По бюджету різниця з реальностью вийшла в 4 рази
Зараз перероблюють косяки.
Додано: Пон 23 чер, 2025 01:18
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Статью писал журналист, на секундочку. Здесь вам не тут. Хихоньки оставьте вашей хахоньке
А тырсу можно добавлять)) в бетон, чтобы прочнее был
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