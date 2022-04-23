Це не ремонт, а параша
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:20
А як тобі таке, Ілон Маск?))
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:20
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Унуноктий не лучше под аренду в Оранже своём сделал
Да и Влад442 тоже(в той де Патриотике)
За Трибекин стояк с бомж-инстастайл-скандинавский стиль вообще промолчим(там расчёт был на аренду 200уе изначально максимум)
Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:24
Пластиковую фигню на ванну и подоконник за три копейки. Всё.
Обои клеить нужно нормально, поплыло у него.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:25
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Но реально де*** какой то жил
Которому если на гаупвахте два шарика от подшипника ступицы Белаза дать то один он сломает, а другой в камере потеряет.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Перепланування квартири: за що можуть оштрафувати
|