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Зеленський доручив підняти
зарплати медиків до...

Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:23

Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...

Пропонуємо до обговорення:
Серед питань, які обговорила Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю, був стан медичної системи України та грошове забезпечення медичних працівників.

Дивися повний текст Зеленський доручив підняти зарплати медиків до максимально можливого рівня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:24

Главное пообещать, а там, глядишь, и ковид закончится.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:34

Это как зарплаты учителей по 4.5 К евро. Уже тратят наверно :)
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:51

Ну надо дождаться пока все разбегутся, а потом уже поднимать :D В мойом районе большая часть врачей уже свалила. Заключить договор с семейным врачом уже нельзя - врачей которые не заполнены под завязку нема.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:58

Нову хвилю корони чекають на осінь. Підвищення планні після 1 січня буде тим хто залишиться живим і надалі ішачитиме в цій країні. БРАВО ! Задовбали вже.
mikhail_kotsovskiy
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:51

  ssnet написав:Ну надо дождаться пока все разбегутся, а потом уже поднимать :D В мойом районе большая часть врачей уже свалила. Заключить договор с семейным врачом уже нельзя - врачей которые не заполнены под завязку нема.

Ну хоть бы область этого "мойом районе" указать бы -- потому как в мойом районе в прошлом месяце я просто пришел и подписал декларацию с семейником...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:46

А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:29

  sena_2008atp написав:А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет.


Поддержу. Толку от этой декларации для работающего и ценящего своё время человека(не обязательно богатого!)-ноль целых, хрен десятых!
Неделю назад получил небольшую травму, заехал по дороге в Санталён в Ирпене-говорят могут записать на 16-30 (дело было утром), не проблема, еду дальше-Добробут в полукилометре. Принял хирург через 3 минуты, ещё через 20 получил диагноз и рецепт аж на 160 грн и сам прием 670. Сколько времени и денег пришлось бы потратить в районной поликлинике-вменяемые люди думаю догадываются.
п.с. У Хантера, как обычно, любые нововведения власти-хорошо и правильно. Прям по классике: "любая власть от бога". Не понятно только, что он такой успешный в райполиклинеке надеется на шару получить и главное зачем тогда так долго ждал, что бы записаться? :oops:
п.с. Захожу сюда редко, так что если на чьё то сообщение не ответил, звыняйте.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:32

Re: Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...

Зе все більше і більше на пукіна зхож...

Він не хоче свої офшорні кошти на виплати медикам перерахувати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:17

  change_pm написав:Зе все більше і більше на пукіна зхож...

Він не хоче свої офшорні кошти на виплати медикам перерахувати?

- То уже личное.
Но вот снизить аппетиты АП в пользу медиков, военных, учителей, пенсов,....
- Это уже вопрос реальный.
Хотя уже на первой пресс конференции - Зе даже от хлеба отказался, правда в пользу пирожен.
Если более подробно, то:
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 85023.html
Kudrjavuy
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