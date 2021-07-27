Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...

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Ну надо дождаться пока все разбегутся, а потом уже поднимать В мойом районе большая часть врачей уже свалила. Заключить договор с семейным врачом уже нельзя - врачей которые не заполнены под завязку нема.
ssnet написав:Ну надо дождаться пока все разбегутся, а потом уже поднимать В мойом районе большая часть врачей уже свалила. Заключить договор с семейным врачом уже нельзя - врачей которые не заполнены под завязку нема.
Ну хоть бы область этого "мойом районе" указать бы -- потому как в мойом районе в прошлом месяце я просто пришел и подписал декларацию с семейником...
sena_2008atp написав:А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет.
Поддержу. Толку от этой декларации для работающего и ценящего своё время человека(не обязательно богатого!)-ноль целых, хрен десятых! Неделю назад получил небольшую травму, заехал по дороге в Санталён в Ирпене-говорят могут записать на 16-30 (дело было утром), не проблема, еду дальше-Добробут в полукилометре. Принял хирург через 3 минуты, ещё через 20 получил диагноз и рецепт аж на 160 грн и сам прием 670. Сколько времени и денег пришлось бы потратить в районной поликлинике-вменяемые люди думаю догадываются. п.с. У Хантера, как обычно, любые нововведения власти-хорошо и правильно. Прям по классике: "любая власть от бога". Не понятно только, что он такой успешный в райполиклинеке надеется на шару получить и главное зачем тогда так долго ждал, что бы записаться? п.с. Захожу сюда редко, так что если на чьё то сообщение не ответил, звыняйте.
change_pm написав:Зе все більше і більше на пукіна зхож...
Він не хоче свої офшорні кошти на виплати медикам перерахувати?
- То уже личное. Но вот снизить аппетиты АП в пользу медиков, военных, учителей, пенсов,.... - Это уже вопрос реальный. Хотя уже на первой пресс конференции - Зе даже от хлеба отказался, правда в пользу пирожен. Если более подробно, то: https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 85023.html