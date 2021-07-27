Зеленський доручив підняти зарплати медиків до...

Додано: Пон 02 сер, 2021 18:29

sena_2008atp написав: А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет. А что толку от этой декларации с семейным врачем?Бардак,лечить ни кто не хочет.

Поддержу. Толку от этой декларации для работающего и ценящего своё время человека(не обязательно богатого!)-ноль целых, хрен десятых!Неделю назад получил небольшую травму, заехал по дороге в Санталён в Ирпене-говорят могут записать на 16-30 (дело было утром), не проблема, еду дальше-Добробут в полукилометре. Принял хирург через 3 минуты, ещё через 20 получил диагноз и рецепт аж на 160 грн и сам прием 670. Сколько времени и денег пришлось бы потратить в районной поликлинике-вменяемые люди думаю догадываются.п.с. У Хантера, как обычно, любые нововведения власти-хорошо и правильно. Прям по классике: "любая власть от бога". Не понятно только, что он такой успешный в райполиклинеке надеется на шару получить и главное зачем тогда так долго ждал, что бы записаться?п.с. Захожу сюда редко, так что если на чьё то сообщение не ответил, звыняйте.