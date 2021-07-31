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В Україні продовжує
зростати вартість проїзду

В Україні продовжує зростати вартість проїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 12:25

В Україні продовжує зростати вартість проїзду

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжує зростати вартість проїзду у громадському транспорті.

Дивися повний текст В Україні продовжує зростати вартість проїзду.
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