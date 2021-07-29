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У «Нафтогазі» розповіли,
чим може обернутися...

У «Нафтогазі» розповіли, чим може обернутися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 13:23

У «Нафтогазі» розповіли, чим може обернутися...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина має виходити з принципу європейської солідарності, а також враховувати нещодавнє рішення суду ЄС щодо газопроводу OPAL при розгляді заявки оператора "Північного потоку-2" на сертифікацію.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, чим може обернутися сертифікація «Північного потоку-2».
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 13:23

Исторически немцы всегда прокидывали Украину по шкурным интересам. Такое регулярно случалось.
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