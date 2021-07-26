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Е-паспорт і нові правила перетину кордону: що чекає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 13:25
Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня життя українців зміниться в деяких сферах.
Дивися повний текст Е-паспорт і нові правила перетину кордону: що чекає українців у серпні
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Додано: Пон 02 сер, 2021 13:25
Есть хороший ролик на Ютубе про Е-баллы.
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3x2x3x2
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Додано: Пон 02 сер, 2021 14:09
3x2x3x2 написав:
Есть хороший ролик на Ютубе про Е-баллы.
да вообще много мест где можно получить по е-баллу.
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Dear_Sir
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