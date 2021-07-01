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Залишок коштів у держказні скоротився до рекордно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні скоротився на 5% з 10,397 млрд гривень (на 1 липня) до 9,875 млрд гривень (на 1 серпня).
Дивися повний текст Залишок коштів у держказні скоротився до рекордно низького рівня в цьому році в 9,9 млрд гривень
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Додано: Пон 02 сер, 2021 13:26
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