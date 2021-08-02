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Міжбанк: чого чекати
по курсу долара і євро

Міжбанк: чого чекати по курсу долара і євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:14

Міжбанк: чого чекати по курсу долара і євро

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок на валютному ринку пройде в два етапи.

Дивися повний текст Міжбанк: чого чекати по курсу долара і євро.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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