Понеділок на валютному ринку пройде в два етапи.
Дивися повний текст Міжбанк: чого чекати по курсу долара і євро.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 14:14
Міжбанк: чого чекати по курсу долара і євро
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Дивися повний текст Міжбанк: чого чекати по курсу долара і євро.
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