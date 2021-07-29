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Обсяг грошових переказів в
Україну продовжує зростати і...

Обсяг грошових переказів в Україну продовжує зростати і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:28

Обсяг грошових переказів в Україну продовжує зростати і...

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2021 року обсяг грошових переказів в Україну продовжив зростання і склав 1 млрд 109 млн доларів, що на 16% більше, ніж у червні 2020 (954 млн доларів).

Дивися повний текст Обсяг грошових переказів в Україну продовжує зростати і в червні перевищив 1 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:28

Мільярд в місяць .... по-моєму це дофіга.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:06

Больше на 16 процентов сало выезжать с украины
smatros
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:23

Re: Обсяг грошових переказів в Україну продовжує зростати і.

Голод - не тётка, гонит на чужбину.
А "слуги" хотят с этих денег "долю малую".
Им на жисть в Киеве не хватает.
Kudrjavuy
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