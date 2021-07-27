Про це свідчать дані консалтингової компанії UPECO.
Дивися повний текст Ціни на автогаз на українських АЗС встановили історичний рекорд.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:26
Ціни на автогаз на українських АЗС встановили історичний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на автогаз на українських АЗС встановили історичний рекорд.
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:29
Интересно, отсутствует реакция от "Янелохов"
- А где газ "через Польшу"? С терминалов на Балтии?
Из под Одессы? С терминалов на Чёрном море?
Собственного сжижения из - под Полтавы?
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