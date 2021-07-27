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Ціни на автогаз на українських
АЗС встановили історичний...

Ціни на автогаз на українських АЗС встановили історичний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:26

Ціни на автогаз на українських АЗС встановили історичний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані консалтингової компанії UPECO.

Дивися повний текст Ціни на автогаз на українських АЗС встановили історичний рекорд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:29

Интересно, отсутствует реакция от "Янелохов"
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