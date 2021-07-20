|
|
|
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 20:37
Пропонуємо до обговорення:
Електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень оприлюднять на сайті КМДА наступного тижня.
Дивися повний текст Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94782
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 02 сер, 2021 20:37
Кондукторов то на транспорте всех уже поувольняли.. Кто теперь запускать людей по этим пропускам будет?
-
rytton
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 05.07.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 сер, 2021 20:54
rytton написав:Кондукторов то на транспорте всех уже поувольняли.. Кто теперь запускать людей по этим пропускам будет?
Водитель
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 сер, 2021 22:44
На сентябрь готовят лохдаун. Это точная инфа.
Что то должно быть такое, что многие сами на работу выходить не захотят.
У меня один клиент затарился товаром лет на 10 вперед. Такое ощущение что в бункере собирается жить.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3746
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 сер, 2021 23:32
p_a_l написав:
затарился товаром лет на 10 вперед
сахар, подсолнечное масло и гречка?
Может, все проще, тут на параллельной ветке начитался, что все это "буит даражать до 100" и решил побарыжить?
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3210 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
Додано: Пон 02 сер, 2021 23:37
p_a_l написав:
На сентябрь готовят лохдаун. Это точная инфа.
По плану, на октябрь. А потом зимой еще раз. Загон хомяков в иглоукалывание будет массовый, в разы мощнее чем было. Эта "план-схема пандемии" озвучена была еще 2 года назад. А вообще, этот "карантифилис" рассчитан до 2024 года, так что советую пока булок не расслаблять. Знание - сила
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3210 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|