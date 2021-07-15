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«Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Сенату США.
Дивися повний текст «Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн зробили заяву щодо «Північного потоку-2»
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R2
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Додано: Вів 03 сер, 2021 10:27
Не выходит сидеть на трубе, а? Может пора с неё слезать?
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wild2006
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Додано: Вів 03 сер, 2021 10:54
Wild 2006
Следи за своей трубой или ты уже слез с неё?
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sena_2008atp
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:46
Вобще нужно ялерным дибилам делать эмбарго как венесуэле а они трубопроводы новые строят
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l4567
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Додано: Вів 03 сер, 2021 19:37
Поздно пить Боржоми;)))))
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rytton
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:37
фрицы как обычно с ватниками делят европу
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lestat
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