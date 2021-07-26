Японський автовиробник підтвердив, що кросовер Honda HR-V третього покоління буде продаватися в Європі тільки в гібридної модифікації під назвою e: HEV.
Дивися повний текст Honda оприлюднила характеристики нового кросовера HR-V для Європи.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 17:03
Honda оприлюднила характеристики нового кросовера HR-V...
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Дивися повний текст Honda оприлюднила характеристики нового кросовера HR-V для Європи.
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