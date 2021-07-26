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Honda оприлюднила характеристики
нового кросовера HR-V...

Honda оприлюднила характеристики нового кросовера HR-V...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:03

Honda оприлюднила характеристики нового кросовера HR-V...

Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник підтвердив, що кросовер Honda HR-V третього покоління буде продаватися в Європі тільки в гібридної модифікації під назвою e: HEV.

Дивися повний текст Honda оприлюднила характеристики нового кросовера HR-V для Європи.
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