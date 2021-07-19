|
|
З 5 серпня змінюються правила перетину кордону
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба України роз'яснила, як зміняться правила перетину кордону з 5 серпня.
Дивися повний текст З 5 серпня змінюються правила перетину кордону
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94793
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:33
маразм и беззаконие продолжаются...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5293
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|9
|431
|
|
|110
|68582
|
|
|3
|192
|