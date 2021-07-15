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Українці почали отримувати
фейковий судові повістки

Українці почали отримувати фейковий судові повістки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:36

Українці почали отримувати фейковий судові повістки

Пропонуємо до обговорення:
У Київському апеляційному суді заявили про випадки розсилки фейковий повісток про виклик до суду. Повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самого установи.

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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:36

и, нах сразу посылаются... делов то...
lestat
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