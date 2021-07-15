|
|
Українці почали отримувати фейковий судові повістки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:36
Пропонуємо до обговорення:
У Київському апеляційному суді заявили про випадки розсилки фейковий повісток про виклик до суду. Повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самого установи.
Дивися повний текст Українці почали отримувати фейковий судові повістки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94793
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:36
и, нах сразу посылаются... делов то...
-
lestat
-
-
- Повідомлень: 2475
- З нами з: 04.06.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор