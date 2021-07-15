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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:51

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує Головне управління ДПС у Львівській області.

Дивися повний текст Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:51

А ЕСЛИ официально и получал "белую" высокую зарплату - как теперь фин.мону (доверяющему лишь справке о доходах годичной давности) это доказать?! Да и доходы-то выплачивались в грн. (ХОТЯ устраиваясь на работу размер зарплаты согласовывался в баксах). "Те" 20 тыс. и нынешние - как говорят: "две большие разницы"! И в грн. сбережения никто у нас НЕ держал и не держит, и не в наших банках: где та же: "Украина" (АПБ), НЕ говоря уже о "Видродженни","Инко", "ЛисБанке", "Родовиде", "ФиК" и прочая, и прочая!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:03

  Миша-клиент написав:А ЕСЛИ официально и получал "белую" высокую зарплату - как теперь фин.мону (доверяющему лишь справке о доходах годичной давности) это доказать?! Да и доходы-то выплачивались в грн. (ХОТЯ устраиваясь на работу размер зарплаты согласовывался в баксах). "Те" 20 тыс. и нынешние - как говорят: "две большие разницы"! И в грн. сбережения никто у нас НЕ держал и не держит, и не в наших банках: где та же: "Украина" (АПБ), НЕ говоря уже о "Видродженни","Инко", "ЛисБанке", "Родовиде", "ФиК" и прочая, и прочая!

Фин.мон вполне доверяет и годовым декларациям. Даже 10-ти летней давности.
НДФЛ с курсовой разницы конечно же уплачен? И все "квиткы" о валютно-обменных операция конечно же есть?
_hunter
 
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