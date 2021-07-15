Про це інформує Головне управління ДПС у Львівській області.
Дивися повний текст Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:51
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані.
Додано: Сер 04 сер, 2021 08:51
А ЕСЛИ официально и получал "белую" высокую зарплату - как теперь фин.мону (доверяющему лишь справке о доходах годичной давности) это доказать?! Да и доходы-то выплачивались в грн. (ХОТЯ устраиваясь на работу размер зарплаты согласовывался в баксах). "Те" 20 тыс. и нынешние - как говорят: "две большие разницы"! И в грн. сбережения никто у нас НЕ держал и не держит, и не в наших банках: где та же: "Украина" (АПБ), НЕ говоря уже о "Видродженни","Инко", "ЛисБанке", "Родовиде", "ФиК" и прочая, и прочая!
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:03
Фин.мон вполне доверяет и годовым декларациям. Даже 10-ти летней давности.
НДФЛ с курсовой разницы конечно же уплачен? И все "квиткы" о валютно-обменных операция конечно же есть?
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:23
1) А зачем нужно было подавать годовую декларацию не имея иных источников дохода, кроме зарплаты (тем более, ежегодно, НЕ покупая декларируемого имущества)?!
2) Квытки?! - ну да, ну да! Как говорят: "без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - человек!" НО и сам уже столкнулся, с тем, что они ведь - НЕ именные, говорят: да таких можно (было) насобирать под обменкой сколько нужно, самых разных!
(ПРЕДВИДЯ):
3) Справки о начисленной зарплате и уплаченных налогах?! - так фирм-то уже давно нет! Ну да, ну да: доки по зарплате ДОЛЖНЫ храниться 75 лет, а закрывая контору - передаваться в гос. архив! ДО-Л-ЖНЫ, но передавались ЛИ?! - не факт, ответственности - нет, да и кого уже спрашивать?
4) ПРЕДПОЛОЖИМ: какие-то деньги периодически падали на депозит, НО, ЕСТЬ ЛИ те банки? Тем более, что уже несколько раз лично сталкивался с тем, что у банка "падала" опер. система и манагер разводит руками, сорри, ЕСЛИ у Вас самих документов нет - мы Вам НИЧЕМ (!) не можем помочь!
5) ПРЕДПОЛОЖИМ: Доки СПД (ФОП-а по нынешнему): так опять-же, что такое, например 8 - 15 т.грн./мес. "белыми" СЕГОДНЯ? А а в начале 2000-ых, пересчитав в баксы как сбережения (хотя бы 20-30%)?!
В общем, РЕЗЮМИРУЯ словами В.Высоцкого: "Нет ребята, ВСЁ не так, ВСЁ не так, ребята!"
(ТАК что, ВИДЯ тенденцию с "закручиванием гаек" - ПРИХОДИТСЯ считать на 100 шагов, ХОТЯ и без уверенности что все можно предвидеть)!
КАЖДЫЙ поставит пусть сам смайлик, какой считает нужным: грустный, или улыбающийся...
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:34
Ни физики, ни предприниматели-единщики с курсовой разницы ничего не платят. У них и отчётности-то такой не ведётся. Заработал валюту - заплати с неё налог по курсу на момент поступления. Всё. Покупка-продажа валюты никаких налогов не добавляет. Требований хранить квитанции об обмене тоже пока не было.
Общесистемщиков с валютой обложили, да: с положительной курсовой разницы налог заплати, но отрицательную в расходы отнести низя. Но в этой теме не про них.
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:27
Там человек писал о том, что он физик и ЗП получал в гривнах -- а потом в обменках покупал баксы...
Ну да, отчетность у них не ведется... А потом плачут на форумах: купил аж штуку баксов "па пять", вчера продал. А злой финмон какие-то бумажки требует.
Появился доход -- обязан заплатить НДФЛ, все просто, вроде.
Додано: Сер 04 сер, 2021 14:51
Конечно. А то, что продажа валюты НЕ является доходом физлица - это
Не знаю к кому там финмон за штуку зелени претензии имел. Даже закон об амнистии говорит, что если у тебя только квартира, машина и 400к грн, то ты нищеброд, который налоговой не интересен.
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:05
Читаем ссылку:
дальше можно не читать: взгляд Паруса в данном вопросе никому не интересен
Вот если розъяснення любой налоговой на эту тему найдется или решение суда какое-нит -- вот это совсем другой разговор будет.
А то, что налоговая _пока_ никого за курсовую разницу не кошмарит -- так она и за черный нал/черный ЗП не кошмарит -- сугобо по причине импотентности...
Ну ОК: не штуку, а 410к/26 -- что это принципиально меняет?..
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