Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Додано: Сер 04 сер, 2021 12:23

1) А зачем нужно было подавать годовую декларацию не имея иных источников дохода, кроме зарплаты (тем более, ежегодно, НЕ покупая декларируемого имущества)?!



2) Квытки?! - ну да, ну да! Как говорят: "без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - человек!" НО и сам уже столкнулся, с тем, что они ведь - НЕ именные, говорят: да таких можно (было) насобирать под обменкой сколько нужно, самых разных!



(ПРЕДВИДЯ):

3) Справки о начисленной зарплате и уплаченных налогах?! - так фирм-то уже давно нет! Ну да, ну да: доки по зарплате ДОЛЖНЫ храниться 75 лет, а закрывая контору - передаваться в гос. архив! ДО-Л-ЖНЫ, но передавались ЛИ?! - не факт, ответственности - нет, да и кого уже спрашивать?



4) ПРЕДПОЛОЖИМ: какие-то деньги периодически падали на депозит, НО, ЕСТЬ ЛИ те банки? Тем более, что уже несколько раз лично сталкивался с тем, что у банка "падала" опер. система и манагер разводит руками, сорри, ЕСЛИ у Вас самих документов нет - мы Вам НИЧЕМ (!) не можем помочь!



5) ПРЕДПОЛОЖИМ: Доки СПД (ФОП-а по нынешнему): так опять-же, что такое, например 8 - 15 т.грн./мес. "белыми" СЕГОДНЯ? А а в начале 2000-ых, пересчитав в баксы как сбережения (хотя бы 20-30%)?!



В общем, РЕЗЮМИРУЯ словами В.Высоцкого: "Нет ребята, ВСЁ не так, ВСЁ не так, ребята!"



(ТАК что, ВИДЯ тенденцию с "закручиванием гаек" - ПРИХОДИТСЯ считать на 100 шагов, ХОТЯ и без уверенности что все можно предвидеть)!



КАЖДЫЙ поставит пусть сам смайлик, какой считает нужным: грустный, или улыбающийся...