Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Миша-клиент написав:А ЕСЛИ официально и получал "белую" высокую зарплату - как теперь фин.мону (доверяющему лишь справке о доходах годичной давности) это доказать?!
По Конституции, согласно принципу презумпции невиновности вы не обязаны никому ничего доказывать. Если кто-то не верит вам на слово, что средства накоплены за годы работы с белой зарплаты, пусть сами это и доказывают.
Так и есть. Причем мнение одного инспектора запрещено использовать в споре с другим инспектором Поэтому до 0-й декларации можно особо не заморачиваться -- а потом выпустят какую-нить постанову на этот счет.
Миша-клиент написав:А ЕСЛИ официально и получал "белую" высокую зарплату - как теперь фин.мону (доверяющему лишь справке о доходах годичной давности) это доказать?!
По Конституции, согласно принципу презумпции невиновности вы не обязаны никому ничего доказывать. Если кто-то не верит вам на слово, что средства накоплены за годы работы с белой зарплаты, пусть сами это и доказывают.
Вы там слова "в суде" где-то потеряли -- презумция невиновности _только_ к ним относится.