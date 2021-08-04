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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:12

  _hunter написав:
  Schmit написав:
  _hunter написав:Они могут считать недостаточным любой вид вашего устного, ну или письменного объяснения. И _заставить_ их эти объяснения принять вы можете только через суд.

В таком случае это уже презумпция виновности и грубое нарушение Конституции.
Но чему удивляться, это же Украина.

Опять25: если суда нет -- какая еще презумпция? -- вы мне лям (даже гривен) под честное слово не отдолжите, кстати? -- отдам. Честно отдам.

Вы что-то путаете. Ознакомьтесь со ст 62 Конституции.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:14

ну в целом получается да - за спрос не бъют :)

Т.е. чиновник может спросить, а отвечать или нет - это уже личное дело человека. Но с другой стороны, чиновник вводит человека в заблуждение, представляя это как обязанность гражданина. Хотя по факту обязанность доказать лежит на чиновнике.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:16

  Schmit написав:
  _hunter написав:
  Schmit написав:В таком случае это уже презумпция виновности и грубое нарушение Конституции.
Но чему удивляться, это же Украина.

Опять25: если суда нет -- какая еще презумпция? -- вы мне лям (даже гривен) под честное слово не отдолжите, кстати? -- отдам. Честно отдам.

Вы что-то путаете. Ознакомьтесь со ст 62 Конституции.

Это вы что-то путаете: еще раз -- никто никого в преступлении не обвиняет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:17

  _hunter написав:
  Schmit написав:
  _hunter написав:Опять25: если суда нет -- какая еще презумпция? -- вы мне лям (даже гривен) под честное слово не отдолжите, кстати? -- отдам. Честно отдам.

Вы что-то путаете. Ознакомьтесь со ст 62 Конституции.

Это вы что-то путаете: еще раз -- никто никого в преступлении не обвиняет.

Если считают "недостаточным любой вид вашего устного, ну или письменного объяснения.", значит обвиняют в преступлении.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33

  Schmit написав:
  _hunter написав:
  Schmit написав:Вы что-то путаете. Ознакомьтесь со ст 62 Конституции.

Это вы что-то путаете: еще раз -- никто никого в преступлении не обвиняет.

Если считают "недостаточным любой вид вашего устного, ну или письменного объяснения.", значит обвиняют в преступлении.

В суд повестка вам уже пришла? -- нет? -- значит никто вас ни в чем не обвиняет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:54

  _hunter написав:
  Schmit написав:
  _hunter написав:Это вы что-то путаете: еще раз -- никто никого в преступлении не обвиняет.

Если считают "недостаточным любой вид вашего устного, ну или письменного объяснения.", значит обвиняют в преступлении.

В суд повестка вам уже пришла? -- нет? -- значит никто вас ни в чем не обвиняет :lol:

Ну хорошо.
После крупной покупки госорган попросил вас объяснить "откуда средства?", получил ответ, "накопления с белой зарплаты" или "одолжил у родственников"...
Госорган считает объяснение недостаточным. Что дальше?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:08

  Schmit написав:
  _hunter написав:
  Schmit написав:Если считают "недостаточным любой вид вашего устного, ну или письменного объяснения.", значит обвиняют в преступлении.

В суд повестка вам уже пришла? -- нет? -- значит никто вас ни в чем не обвиняет :lol:

Ну хорошо.
После крупной покупки госорган попросил вас объяснить "откуда средства?", получил ответ, "накопления с белой зарплаты" или "одолжил у родственников"...
Госорган считает объяснение недостаточным. Что дальше?

Дальше? -- ничего. Но у вас там порядок и действующие лица перепутаны: _до_ покупки _финмон банка_ попросил объяснений. Вы объяснить не смогли -- банк ваши деньги не принял. Все.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:10

  _hunter написав:
  Schmit написав:
  _hunter написав:В суд повестка вам уже пришла? -- нет? -- значит никто вас ни в чем не обвиняет :lol:

Ну хорошо.
После крупной покупки госорган попросил вас объяснить "откуда средства?", получил ответ, "накопления с белой зарплаты" или "одолжил у родственников"...
Госорган считает объяснение недостаточным. Что дальше?

Дальше? -- ничего. Но у вас там порядок и действующие лица перепутаны: _до_ покупки _финмон банка_ попросил объяснений. Вы объяснить не смогли -- банк ваши деньги не принял. Все.

Финмон банка, это госорган?
Schmit
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