Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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hxbbgaf написав:Еще амнистия только началась, сказали же, что готовят законопроект. То не исковой давности, срок давности за неуплату НДФЛ 3 года. А исков, значит, не будет, все будут конфисковывать без суда и следствия?
Что "срок давности за неуплату НДФЛ 3 года."? В смысле -- что происходи _до_ истечения этого срока?
hxbbgaf написав:А срок давности 3 года по боку? Какая справка, люди в Польшу ездили на рынке стояли, ворюги при власти довели до такой жизни. Да и с курсовых разниц по закону физическое лицо не должно платить налог. Они там немного не в себе как и их боты.
В смысле "побоку" -- с вот этой вот амнистией даже "срок давности" в год считается. Как им это НДФЛ платить мешало?..
Так если прошло 3 года с момента получения дохода и никто за это время не обратился в суд, то и требовать никаких налогов никто уже не может - срок давности прошел. Вы издеваетесь?
У вас там кучка слов потерялись: "через суд" (за "требовать") и "исковой" (после "срок"). Но никто ничего через суд требовать не собирается
pesikot написав:Если с 100500Куев на счёту у пенса уплачены налоги в прошлом, то фин.мон даже не объявится. А вот если не уплачены, так кто кому злобный буратино ? И вообще, держать такую сумму на счету, без подтверждения происхождения - это самая большая тупость
(перенесено модератором с валютной ветки в пенсионную...)
В ГЛУБОКОЙ теориии - все правильно... НО, с другой стороны: 1) наученные на ошибках стариков, попавшихся в свое время на лозунг сере-сер: "храните деньги в сберегательной кассе", С УЧЕТОМ 2) неоднократных волн банкопадов, А ТАКЖЕ 3) ден. реформы, скачков курса (напоминать, надеюсь не надо курс бакса на начало ден. реформы), С УЧЕТОМ 4) ПРИНЯТОГО на валютной ветке форума ПРИНЦИПА считать доход В ТВЕРДОЙ (!) валюте, НЕ в гривнях, ВОПРОС: МОЖНО ЛИ будет доказать фин.мону, откуда взялась "котлета" зелени, в которую баксы покупались в разное время, по "смешным" ныне курсам (ХОТЯ и АДЕКВАТНЫМ тем ЛЕГАЛЬНЫМ гривневым а то и карбованцевым доходам (при устройстве на работу - РАЗМЕР зарплаты ВСЕГДА согласовывался В БАКСАХ/ЕВРО, хоть и выплачивался в нац.валюте - ЗАБЫЛИ УЖЕ?!), ТЕМ БОЛЕЕ, что квитанции о покупке валюты (даже ЕСЛИ они и сохранились - кто им поверит?!) обменки выдавали НЕ именными с паспортными данными?!
ТАК ЧТО, эту "котлету" - опять облагать налогом, пусть и 5%, внеся на счет все же в банк, под призрачные обещания Фонда гарантирования чего-то там с каким-то лимитом когда-то выплатить?!
Як я і думав, все що вище критеріїв - безкоштовна амністія, якщо ви не можете показати "довідки", рекомендують амністуватись )))) і поповнювати казну )))
Мені цікаво, що робити і будуть колеги робити, якщо у вас більше, ніж 120 метрів нерухомості, але "довідки" підгулявші???
Я так зрозумів, що після 1 вересня 22 року, всіх хто засвітить більше, ніж 120 метрів і не амністується, по черзі буде приймати * податкова
* навіть просто сходити і щось там доводити - процес неприємний...
зі. до всього цього автоматичне блокування рахунків і списання боргу.
ззз. певен будуть сітуейшіни, коли вам нарахують хх тис грн боргу, спишуть, а ви потім судіться, довідки носіть і так далі...
Зі статті...
Декларуванню підлягає нерухоме майно (земельні ділянки, площа яких більше, аніж норма безоплатного передавання, квартира чи квартири площею понад 120 кв. м, житловий будинок чи будинки площею від 240 кв. м, нежитлові будинки некомерційного призначення), рухоме майно (друга та наступні автівки, ювелірні вироби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні колекції), грошові заощадження від 400 тисяч гривень та інше (цінні папери, пам’ятні банкноти та монети, частки у майні юридичних осіб, корпоративні права).
Податкова амністія – добровільна, тож українці не зобов’язані декларувати своє майно та заощадження, і жодного покарання за це не передбачено.
Проте, як пояснили ТСН.ua фахівці адвокатського об’єднання «Артіус», особи, які не скористалися правом задекларувати свої активи, будуть вважатися такими, що повідомили орган контролю (податкову) про відсутність у власності активів, придбаних за рахунок доходів, з яких не сплачені податки, або обсяг таких активів не перевищує меж, визначених законом, і не потребує декларування. Тож після проведення декларування, якщо у особи виявлять незадекларовані активи, вона буде змушена відповідати за ухилення від сплати податків.
Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...
«Податковій буде цікаво перевірити, чи всі свої активи задекларували люди чи ні. Тож людина, яка бере участь в амністії, ризикує бути притягнутою до відповідальності за різні злочини, включаючи несплату податків за активами, які вона не вказала при податковій амністії», – пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олександр Хмелевський.
Після завершення терміну податкової амністії громадяни, які не задекларували свої активи, можуть мати проблеми і з податковою. Як кажуть юристи, якщо власники квартир чи автівок не покажуть легальне джерело грошей, на які було придбане майно, податкова може донарахувати їм податки – ті ж 19,5% від його вартості та штраф у 25% від вартості майна за ухилення від сплати податків.
Після завершення терміну податкової амністії громадяни, які не задекларували свої активи, можуть мати проблеми і з податковою. Як кажуть юристи, якщо власники квартир чи автівок не покажуть легальне джерело грошей, на які було придбане майно, податкова може донарахувати їм податки – ті ж 19,5% від його вартості та штраф у 25% від вартості майна за ухилення від сплати податків.
за последнюю новеллу о штрафах пан гетьманцов вообще заслуживает чтоб его на кол посадили. я вообще не понимаю до сих пор, как такую ахинею могли спокойно принять и все молчат (кроме как просто поп...деть по зомбоящику), как будто все так и должно быть. Зато им плять законы "диктаторские законы 16 сичня" мешали в 2014 году, которые и рядом не стояли с этим омном. Реально пытаются развернуть репрессионный аппарат. Все затыки можновладцев через год-два будут на 10000% решаться за счет пересичного терпилы, которые когда-то не уплатили пару тыс грн "любимому государству", взамен нихрена не получая. Это не та Украина, которую нужно строить.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 31 сер, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.