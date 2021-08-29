Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Додано: Вів 31 сер, 2021 09:20

Декларуванню підлягає нерухоме майно (земельні ділянки, площа яких більше, аніж норма безоплатного передавання, квартира чи квартири площею понад 120 кв. м, житловий будинок чи будинки площею від 240 кв. м, нежитлові будинки некомерційного призначення), рухоме майно (друга та наступні автівки, ювелірні вироби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні колекції), грошові заощадження від 400 тисяч гривень та інше (цінні папери, пам’ятні банкноти та монети, частки у майні юридичних осіб, корпоративні права).

Податкова амністія – добровільна, тож українці не зобов’язані декларувати своє майно та заощадження, і жодного покарання за це не передбачено.



Проте, як пояснили ТСН.ua фахівці адвокатського об’єднання «Артіус», особи, які не скористалися правом задекларувати свої активи, будуть вважатися такими, що повідомили орган контролю (податкову) про відсутність у власності активів, придбаних за рахунок доходів, з яких не сплачені податки, або обсяг таких активів не перевищує меж, визначених законом, і не потребує декларування. Тож після проведення декларування, якщо у особи виявлять незадекларовані активи, вона буде змушена відповідати за ухилення від сплати податків.

«Податковій буде цікаво перевірити, чи всі свої активи задекларували люди чи ні. Тож людина, яка бере участь в амністії, ризикує бути притягнутою до відповідальності за різні злочини, включаючи несплату податків за активами, які вона не вказала при податковій амністії», – пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олександр Хмелевський.

Після завершення терміну податкової амністії громадяни, які не задекларували свої активи, можуть мати проблеми і з податковою. Як кажуть юристи, якщо власники квартир чи автівок не покажуть легальне джерело грошей, на які було придбане майно, податкова може донарахувати їм податки – ті ж 19,5% від його вартості та штраф у 25% від вартості майна за ухилення від сплати податків.

Дуже цікава стаття і думки конкретних людей..., все що вище критеріїв - безкоштовна амністія, якщо ви не можете показати "довідки",)))) і поповнювати казну )))Я так зрозумів, що після 1 вересня 22 року, всіх хто засвітить більше, ніж 120 метрів і не амністується, по черзі буде приймати * податкова* навіть просто сходити і щось там доводити - процес неприємний...зі. до всього цього автоматичне блокування рахунків і списання боргу.ззз. певен будуть сітуейшіни, коли вам нарахують хх тис грн боргу, спишуть, а ви потім судіться, довідки носіть і так далі...Зі статті...