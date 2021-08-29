Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Додано: Вів 31 сер, 2021 10:10

_hunter написав: change_pm написав: ...

Як ми і обговорювали раніше, по факту амністія = нульва декларація, хоча про це ніде і не говориться...

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Странно: а как мы раньше и обговаривали -- по факту амністія = нульва декларація, хотя тот же Гетьманцев прямо говорил "декларируй, а то потом хуже будет"... Странно: а как мы раньше и обговаривали -- по факту амністія = нульва декларація, хотя тот же Гетьманцев прямо говорил "декларируй, а то потом хуже будет"...

В нулевой декларации, на то она и нулевая, по идее предполагалось бы указывать ВСЁ, что у тебя нажито, а не только то, что куплено за черные/серые деньги - а потом технически-математически-арифметически можно вести учет доходов и расходов и что-то там сопоставлять и предъявлять терпиле = "жизнь с чистого листа"(под контролем государства); и если уж что-то и куплено за серые/черные деньги, то хотя-бы предложить ставки божеские, а в наших реалиях 0 ставку, или какую-то градацию.А ЭТО, принятое - не нулевая декларация - это омно; какой-то гибрид насекомого, динозавра и инопланетянина. "внедрили лучшие мировые практики", как утверждает все тот же пан гетьманцев.Как разделять имущество, которое куплено за белые, черные, серые деньги?, что декларировать? - не понятно. Как подсчитывать (те же средства на брокерских счетах, биржах)? - тоже непонятно.Как можно потом вести нормальный учет расходов физлица и ОБОСНОВАННО что-то потом предъявлять, а не просто закидывать ему что ты что-то должен гос-ву.