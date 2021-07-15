Банки мають право не повертати депозит вкладнику через проблеми, пов’язані з фінансовим моніторингом.
Дивися повний текст Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через фінмоніторинг — НБУ.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 09:09
Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...
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Дивися повний текст Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через фінмоніторинг — НБУ.
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:09
тогда никто не будет ложить деньги на депозит в украинские банки - супер ))
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