Банки мають право не повертати депозит вкладнику через проблеми, пов’язані з фінансовим моніторингом.
Дивися повний текст Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через фінмоніторинг — НБУ.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 09:09
Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...
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Дивися повний текст Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через фінмоніторинг — НБУ.
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:14
webmaster_alterpost смысл открывать депозит под 6-9%, если инфляция давно перешла отметку 10%?
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:34
Додано: Сер 04 сер, 2021 12:57
читайте внимательно - не отдать могут только в этих случаях ...
Такими випадками є:
включення клієнта до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності;
застосування до особи міжнародних санкцій;
застосування до особи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».
При всех остальных вариантах, когда у этого говнофинмониторинга есть какие-то говноподозрения - они могут разорвать деловые отношения, закрыв все счета клиентов и при этом обязаны все вернуть с них.
Додано: Сер 04 сер, 2021 21:34
Наша власть если что то хочет у кого то отжать или кото то прогнуть ставит клише пособничество или спонсирование террористических групп ДНР или ЛНР,иногда читаешь какой то бизнесмен с Винницы или Львова спонсировал власти Донецка)))спрашивается на кого рассчитана такие ахинею?и самое главное зачем это бизнесмену смысл такой спонсорской помощи?Так что ярлык могут навесить на любого и заблокировать ваш счёт, до правового государства нам ещё очень и очень далеко...
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